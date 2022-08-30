Гозмана* арестовали на 15 суток за отождествление СССР с нацистской Германией

Леонид Гозман* Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Тверской суд Москвы сегодня, 30 августа, отправил на 15 суток административного ареста Леонида Гозмана* за публичное отождествление СССР с нацистской Германией, об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Тверского районного суда города Москвы Гозману* назначено наказание в виде административного ареста на 15 суток",- уточнили в суде.

Отмечается, что протокол был составлен по части 1 статьи 13.48 КоАП РФ. Речь идет о нескольких публикациях в соцсетях о публичном отождествлении СССР с нацистской Германией.

Ранее сообщалось, что Леонид Гозман* стал подозреваемым по делу о двойном гражданстве, рассказал его адвокат Михаил Бирюков. По его словам, политика подозревают в том, что не уведомил о наличии у него второго гражданства.Как сообщил адвокат, дело возбуждено из-за того, что Гозман пропустил срок подачи уведомления о втором гражданстве. Политик подал его в 2019 году, тогда как должен был в 2018.

*Признан в России СМИ-иноагентом