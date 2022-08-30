Путин на совещании 31 августа 2022 года обсудит с правительством социальную газификацию

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Темой совещания президента России Владимира Путина с правительством 31 августа 2022 года станет социальная газификация, с докладом выступит вице-премьер Александр Новак, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Тридцать первого августа Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства России. Главной темой для обсуждения станет ход социальной газификации, докладчик - заместитель председателя правительства РФ Александр Новак", - уточняется в сообщении.

Помимо этого, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

Ранее сообщалось, что 63 российских региона ввели меры поддержки населения при социальной газификации.

Также ранее Александр Новак заявил, что уровень газификации России к 2022 году достиг 72%. Планируется, что к 2030-му году показатель будет составлять 83%.