Ватикан объяснил слова папы Франциска о Дарье Дугиной

Ватикан объяснил слова понтифика, из-за которых папского нунция вызывали в МИД Украины. Фото: REUTERS

Заявление папы Римского, сделанное им недавно в связи с конфликтом на Украине, не является политической позицией понтифика. Папа Франциск поднял свой голос в защиту человеческой жизни и призвал к восстановлению мира. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Святого престола. Заявление опубликовано на сайте Ватикана, оно доступно здесь.

«Слова папы по этому драматическому вопросу следует рассматривать как голос, поднятый в защиту человеческой жизни и связанных с ней ценностей, а не как политическую позицию», - заявили в пресс-службе Ватикана, добавив, что папа своими выступлениями призывает к восстановлению мира, а верующих – к молитве.

Напомним, в ходе традиционной проповеди на площади Святого Петра папа Римский Франциск помолился о Дарье Дугиной.

«Я думаю о девочке, которая была взорвана бомбой, находившейся под сиденьем автомобиля в Москве. Невинные платят за войну, невиновные», - сказал понтифик.

После этого посол Украины при Ватикане раскритиковал проповедь в социальных сетях, а в МИД Украины вызвали дипломатического посланника папы и выразили ему разочарование словами понтифика.

Ранее папа римский Франциск заявил, что действия НАТО у границ России могли подтолкнуть Москву к началу СВО.