Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика30 августа 2022 13:11

Ватикан объяснил слова папы Франциска о Дарье Дугиной

Из-за того, что папа Франциск помолился за погибшую в Москве Дарью Дугину, МИД Украины вызвал дипломатического посланника Ватикана и выразил разочарование словами понтифика
Мария ПАВЛОВА
Ватикан объяснил слова понтифика, из-за которых папского нунция вызывали в МИД Украины.

Ватикан объяснил слова понтифика, из-за которых папского нунция вызывали в МИД Украины.

Фото: REUTERS

Заявление папы Римского, сделанное им недавно в связи с конфликтом на Украине, не является политической позицией понтифика. Папа Франциск поднял свой голос в защиту человеческой жизни и призвал к восстановлению мира. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Святого престола. Заявление опубликовано на сайте Ватикана, оно доступно здесь.

«Слова папы по этому драматическому вопросу следует рассматривать как голос, поднятый в защиту человеческой жизни и связанных с ней ценностей, а не как политическую позицию», - заявили в пресс-службе Ватикана, добавив, что папа своими выступлениями призывает к восстановлению мира, а верующих – к молитве.

Напомним, в ходе традиционной проповеди на площади Святого Петра папа Римский Франциск помолился о Дарье Дугиной.

«Я думаю о девочке, которая была взорвана бомбой, находившейся под сиденьем автомобиля в Москве. Невинные платят за войну, невиновные», - сказал понтифик.

После этого посол Украины при Ватикане раскритиковал проповедь в социальных сетях, а в МИД Украины вызвали дипломатического посланника папы и выразили ему разочарование словами понтифика.

Ранее папа римский Франциск заявил, что действия НАТО у границ России могли подтолкнуть Москву к началу СВО.