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Политика30 августа 2022 13:12

WP: бойцы ВСУ строят деревянные копии HIMARS , чтобы "ввести в заблуждение армию РФ"

Американские СМИ сообщают о "новой странной тактике" украинских боевиков
Александр КИСЛОВ
Военнослужащие украинской армии вынуждены прибегать к строительству деревянных копий HIMARS

Военнослужащие украинской армии вынуждены прибегать к строительству деревянных копий HIMARS

Фото: REUTERS

Украинские военные начали строить деревянные копии поставленных Киеву западных реактивных систем залпового огня HIMARS в попытке "ввести в заблуждение российские силы". Информацию об этом распространило американское издание Washington Post.

"Украинские ложные цели сделаны из дерева, но их невозможно отличить от артиллерийской батареи", - отмечает газета. Автор статьи Джон Хадсон ссылается на собеседников — анонимного украинского чиновника и дипломата США.

Ранее попавший в российский плен командир взвода одиозного украинского нацподразделения "Кракен" Дмитрий Стрельников публично заявил о том, что подавляющее большинство бойцов ВСУ и нацбатальнонов не умеют обращаться с поставляемым Киеву западным вооружением.

В связи с этим, по мнению Стрельникова, никаких реальных шансов на победу над российской армией у Вооруженных сил Украины в принципе нет. По мнению Стрельникова, боевикам ВСУ следует сложить оружие и прекратить какое-либо сопротивление ВС РФ.