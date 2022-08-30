Военнослужащие украинской армии вынуждены прибегать к строительству деревянных копий HIMARS Фото: REUTERS

Украинские военные начали строить деревянные копии поставленных Киеву западных реактивных систем залпового огня HIMARS в попытке "ввести в заблуждение российские силы". Информацию об этом распространило американское издание Washington Post.

"Украинские ложные цели сделаны из дерева, но их невозможно отличить от артиллерийской батареи", - отмечает газета. Автор статьи Джон Хадсон ссылается на собеседников — анонимного украинского чиновника и дипломата США.

Ранее попавший в российский плен командир взвода одиозного украинского нацподразделения "Кракен" Дмитрий Стрельников публично заявил о том, что подавляющее большинство бойцов ВСУ и нацбатальнонов не умеют обращаться с поставляемым Киеву западным вооружением.

В связи с этим, по мнению Стрельникова, никаких реальных шансов на победу над российской армией у Вооруженных сил Украины в принципе нет. По мнению Стрельникова, боевикам ВСУ следует сложить оружие и прекратить какое-либо сопротивление ВС РФ.