В Германии призвали объявить экс-посла Украины Мельника персоной нон грата Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йенс Леманн призвал объявить экс-посла Украины Андрея Мельника персоной нон грата, сообщает немецкое издание Bild.

"Мне надоело, что Мельник постоянно жалуется на решения, принятые Берлином, отзывает приглашения посетить Киев и оскорбляет наших политиков. Чаша терпения переполнилась…Мельник был снят со своего поста, поэтому его следует немедленно объявить персоной нон грата, чтобы он как можно быстрее покинул Германию", - заявил Леманн.

Депутат поддержал премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера, которому Мельник после призывов к переговорам и "заморозке" конфликта на Украине "запретил" посещать Украину. Леманн отметил, что Кречмер имеет право придерживаться своей точки зрения по этой теме.

Ранее немцы возмутились заявлением посла Украины Мельника о русских. Читатели Frankfurter Allgemeine Zeitung отметили, что им не нравятся русофобские высказывания украинского посла.