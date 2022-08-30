Аналистик Джиоев рассказал, почему россиян больше не интересуют доллары и евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев заявил, что снижение спроса россиян на доллар и евро может быть связан с затуханием ажиотажного спроса на наличную валюту, наблюдаемого весной этого года.

"Об этом говорит статистика об объеме наличной валюты у населения – судя по последним доступным данным ЦБ, россияне 4 месяца подряд постепенно сокращают объем наличной валюты на руках, с пиковых $99 млрд в марте объем упал до $94 млрд в июне. Таким образом, очередное валютное послабление со стороны властей скорее всего свидетельствует о некоторой нормализации ситуации на валютном рынке", - сказал он в беседе с "Ридусом".

По мнению эксперта, данная новость не способна повлиять на курс рубля никаким значимым образом, так как движение национальной валюты определяется другими, более фундаментальными факторами, в частности состоянием платежного баланса страны.

Напомним, ранее Центробанк запустил экстренные меры – поднял ключевую ставку до 20% и обязал всех экспортеров продавать до 80% валютной выручки на бирже. Когда валюту меняют на рубли, курс российской валюты растет - опять же, закон рыночной экономики.

- А с учетом того, что цены на энергетические (и не только) ресурсы выросли на 20-30 процентов и по некоторым позициям еще больше, то валютной выручки у нас поступает гораздо больше, чем в прошлом году. А значит, валюты на бирже сейчас с избытком, - говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Подробнее читайте здесь

После начала специальной военной операции на территории Украины спрос на валюту резко вырос. А когда на что-то растет спрос, это что-то дорожает - закон рынка. Но потом ситуация изменилась и курс доллара и евро к рублю начал снижаться.

Почему на самом деле рухнул курс доллара и что будет дальше? В беседе с "Комсомольской правдой" эксперты объяснили истинные причины роста рубля и попробовали заглянуть в будущее.