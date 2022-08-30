Германия предложила приостановить соглашение об облегчении визового режима с Россией

Анналена Бербок предложила не выдавать россиянам многолетние визы и приостановить действие соглашения об облегчении визового режима. Фото: REUTERS

В МИД Германии предложили странам ЕС приостановить соглашение об облегчении визового режима с Россией. Об этом во вторник 30 августа заявила глава германского дипломатического ведомства Анналена Бербок во время общения с журналистами.

Также Бербок заявила, что выступает за прекращение выдачи гражданам России многолетних виз.

«Приостановить соглашение об упрощенном режиме выдачи виз, чтобы больше не выдавать многолетние визы. Нужно дать возможность государствам, которых этот вопрос особенно затронул, точно проверить, для каких целей эта виза будет выдана», - цитирует Анналену Бербок NDR.

Ранее в Германии заявили, что призыв Зеленского не выдавать шенгенские визы россиянам расколол Европу.

Тем временем Латвия приостановила выдачу въездных виз россиянам. Ограничительная мера введена на неопределенный срок.

Мнение политолога о том, запретит ли Европа выдавать россиянам визы, читайте здесь на KP.RU.