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Политика30 августа 2022 14:02

Германия предложила не выдавать россиянам многолетние визы в Европу

Глава МИД ФРГ предлагает странам ЕС не выдавать россиянам многолетние визы
Александр КИСЛОВ
Анналена Бербок считает, что россияне не должны получать многолетние шенгенские визы

Анналена Бербок считает, что россияне не должны получать многолетние шенгенские визы

Фото: REUTERS

Германия призвала европейские государства приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме ЕС с Россией. С соответствующим заявлением выступила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Она указала, что в случае полного запрета на въезд в ЕС, это могло бы затронуть многих россиян, "критически настроенных по отношению к власти". По ее словам, таких людей "не следует наказывать".

"Мое предложение, и я считаю, что оно имеет под собой веские основания, - ясно дать понять, что мы приостанавливаем действие соглашения об облегчении визового режима [с Россией]", - подчеркнула высокопоставленный немецкий дипломат.

Ранее с призывом закрыть всем без исключения россиянам въезд в ЕС выступил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, никому из граждан РФ нельзя разрешать въезжать в европейские страны как минимум до тех пор, пока не завершится специальная военная операция РФ на Украине.

Его позицию полностью разделяет и премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она полагает, что единственным выходом на сегодняшний день является "тотальная изоляция всех россиян от западного мира".

При этом в руководстве ЕС (и других западных государств) пока прислушиваться к требованиям Зеленского и Каллас не собираются, ограничиваясь менее жесткими и не такими тотальными мерами.