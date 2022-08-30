Германия предложила не выдавать россиянам многолетние визы в Европу

Анналена Бербок считает, что россияне не должны получать многолетние шенгенские визы Фото: REUTERS

Германия призвала европейские государства приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме ЕС с Россией. С соответствующим заявлением выступила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Она указала, что в случае полного запрета на въезд в ЕС, это могло бы затронуть многих россиян, "критически настроенных по отношению к власти". По ее словам, таких людей "не следует наказывать".

"Мое предложение, и я считаю, что оно имеет под собой веские основания, - ясно дать понять, что мы приостанавливаем действие соглашения об облегчении визового режима [с Россией]", - подчеркнула высокопоставленный немецкий дипломат.

Ранее с призывом закрыть всем без исключения россиянам въезд в ЕС выступил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, никому из граждан РФ нельзя разрешать въезжать в европейские страны как минимум до тех пор, пока не завершится специальная военная операция РФ на Украине.

Его позицию полностью разделяет и премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она полагает, что единственным выходом на сегодняшний день является "тотальная изоляция всех россиян от западного мира".

При этом в руководстве ЕС (и других западных государств) пока прислушиваться к требованиям Зеленского и Каллас не собираются, ограничиваясь менее жесткими и не такими тотальными мерами.