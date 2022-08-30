Военные Тайваня открыли огонь по дрону армии КНР у островов Цзиньмэнь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военные Тайваня впервые открыли огонь по дрону Народно-освободительной армии Китая (НОАК) после приближения его к островам Цзиньмэнь, об этом сегодня, 30 августа, сообщило Центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на армейское командование обороны архипелага.

Как уточнило агентство, дрон приблизился к острову Эрдань (входит в архипелаг Цзиньмэнь, подконтрольный тайваньским властям - прим. ред.) в 17:59 по местному времени (12:59 по московскому времени), а в 18:+00, после того, как тайваньские военные произвели выстрел боевым снарядом, беспилотник развернулся и удалился в сторону города Сямэнь, находящегося в прибрежной китайской провинции Фуцзянь.

Ранее Пекин выразил решительный протест по поводу визита Пелоси и заявил, что этот визит является серьезным нарушением принципа "одного Китая", нарушает территориальную целостность и суверенитет КНР.Также ранее сообщалось, что Китай нашел способ переиграть США на Тайване. Эксперт отмечал, что развитие событий ведет к возможному военному конфликту между КНР и Соединенными Штатами.