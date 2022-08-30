Эксперт раскритиковал ограничения на продажу алкоголя на 1 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году в 47 регионах из 85 было решено запретить продажу алкоголя. Об ограничениях заявили в Адыгее, Башкортостане и Бурятии, Камчатском крае, Владимирской и Волгоградской областях и многих других.

Эта практика применяется не в первые, и каждый раз решение критикуется Центром исследований федерального и региональных рынков алкоголя. Причина в том, что никаких реальных плодов этот запрет не приносит.

- Где-то запрещают на целый день, где-то на три часа. А смысл в этом какой? Никакого! Те, кто хотят, купят заранее. Это только отчеты чиновников о проделанной работе, - говорит «Абзацу» руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Тем не менее, подобные ограничения вводят не только ко Дню знаний, но и ко многим другим массовым событиям.

Продолжительность ограничений устанавливают местные власти, но на заведения общепита они не распространяются.