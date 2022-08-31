На Дальнем Востоке планируется создать 11 тысяч новых предприятий к 2030 году

Алексей Чекунков, фото: "КП"

На Дальнем Востоке к 2030-му году планируется создать 11 тысяч новых предприятий. об этом в интервью KP.RU рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

“К 2030 году у нас будет 11 тысяч новых предприятий на Дальнем Востоке. Уже подписано 2700 соглашений, 500 предприятий введено в эксплуатацию. Инвестировано 2,8 трлн. рублей, создано 100 тысяч рабочих мест. А 11 тысяч предприятий создадут 360 тысяч рабочих мест, миллион человек вместе со своими родными. Многие из этих людей приедут из других регионов, будут получать зарплату на Дальнем Востоке и тратить ее здесь”, - отметил он.

Также Чекунков добавил, что это повышает благополучие всего макрорегиона. Причем зарплаты на новых предприятиях будут превышать средние показатели, подчеркнул он.

Алексей Чекунков высказался о работе “единой дальневосточной субсидии” в Приморье.

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В начале сентября в столице Приморья пройдет традиционной Восточный экономический форум. В этом году он будет особенным. Необратимый поворот на Восток происходит не только в геополитике, но и в экономике. Как будут развивать дальний форпост нашей страны? И станет ли он локомотивом развития? Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики (подробности)