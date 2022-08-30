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Политика30 августа 2022 15:21

Глава МИД Чехии Липавский сообщил, что Евросоюз будет искать компромисс по выдаче виз россиянам

Главы МИД ЕС проведут неформальную встречу в Праге 30-31 августа 2022 года
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Глава МИД Чехии Липавский сообщил, что Евросоюз будет искать компромисс по выдаче виз россиянам

Глава МИД Чехии Липавский сообщил, что Евросоюз будет искать компромисс по выдаче виз россиянам

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге, которая состоится 30-31 августа 2022 года, будут искать компромиссное решение по ограничению выдачи виз гражданам России, заявил перед началом встречи глава МИД Чехии Ян Липавский.

"Мы выступили с инициативой о серьезном ограничении выдачи виз гражданам России. Видим, что это вызвало некоторый отклик у наших партнеров, весьма оживленную дискуссию на эту тему. Сейчас мы собираем реакции других европейских государств. Планируем на этой встрече искать компромиссное решение. Нужно быть реалистами, есть определенное отношение Франции, Германии и других стран…", - отметил Липавский.

Ранее сообщалось, что Финляндия в два раза сократит число выдаваемых россиянам шенгенских виз с сентября 2022 года.

Также сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ответит на возможный запрет выдачи россиянам шенгенских виз.