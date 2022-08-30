Глава МИД Чехии Липавский сообщил, что Евросоюз будет искать компромисс по выдаче виз россиянам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге, которая состоится 30-31 августа 2022 года, будут искать компромиссное решение по ограничению выдачи виз гражданам России, заявил перед началом встречи глава МИД Чехии Ян Липавский.

"Мы выступили с инициативой о серьезном ограничении выдачи виз гражданам России. Видим, что это вызвало некоторый отклик у наших партнеров, весьма оживленную дискуссию на эту тему. Сейчас мы собираем реакции других европейских государств. Планируем на этой встрече искать компромиссное решение. Нужно быть реалистами, есть определенное отношение Франции, Германии и других стран…", - отметил Липавский.

Ранее сообщалось, что Финляндия в два раза сократит число выдаваемых россиянам шенгенских виз с сентября 2022 года.

Также сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ответит на возможный запрет выдачи россиянам шенгенских виз.