Правительство в сентябре представит Путину предложения о социальном и экономическом развитии России

Владимир Путин Фото: REUTERS

Правительство в сентябре 2022 года представит президенту России Владимиру Путину инициативу о дальнейшем социальном и экономическом развитии страны, заявил премьер-министр Михаил Мишустин сегодня, 30 августа, на сводной стратегической сессии по важнейшим направлениям экономической политики в условиях санкций.

"С учетом рисков и внешнего давления, с которыми мы столкнулись, следует сегодня сформировать общее видение будущего социально-экономического развития России как в краткосрочной перспективе, что должно быть отражено в проекте федерального бюджета на следующий год, так и на более долгий период", - уточнил он.

Также Михаил Мишустин призвал к внедрению в России цифровых активов. Это необходимо для бесперебойной оплаты экспорта и импорта, подчеркнул премьер.

Кроме этого, премьер заявил о необходимости донастраивать финансовую систему России из-за санкций. Это нужно, чтобы чтобы сформировать эффективные механизмы, которые позволят насытить российскую экономику достаточной ликвидностью, обеспечить устойчивость работы наших предприятий и целых отраслей, сохранить рабочие места", подчеркнул он.