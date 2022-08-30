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Политика30 августа 2022 16:18

Джабаров предложил принудительно обменивать евро у туристов из Финляндии на рубли

Это нужно делать в ответ на действия финских таможенников, изымающих евро у россиян при выезде из страны
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров полагает, что в ответ на действия финских таможенников, которые изымают евро у россиян при выезде из страны, можно принять асимметричные мер - принудительно обменивать евро у туристов из Финляндии на российские рубли по текущему курсу.

“Ну, похоже, пошли вразнос. А может быть, России дать асимметричный ответ? Насильственно обменивать евро у туристов из Финляндии на российские рубли по текущему курсу. А если при выезде остается часть суммы в рублях, осуществлять обратную конвертацию рублей в евро", - отметил сенатор в своем Телеграм-канале.

Ранее некоторые издания написали, что на границе с Финляндией у россиян начали изымать наличные купюры евро, заявляя, что вывозить евро в Россию не разрешено по причине санкций.

Также ранее Джабаров заявил, что Россия окажет непрямую помощь Сербии при обострении конфликта с Косово. Политик отметил, что Москва не будет вступать в данный конфликт.