Джабаров предложил принудительно обменивать евро у туристов из Финляндии на рубли

Владимир Джабаров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров полагает, что в ответ на действия финских таможенников, которые изымают евро у россиян при выезде из страны, можно принять асимметричные мер - принудительно обменивать евро у туристов из Финляндии на российские рубли по текущему курсу.

“Ну, похоже, пошли вразнос. А может быть, России дать асимметричный ответ? Насильственно обменивать евро у туристов из Финляндии на российские рубли по текущему курсу. А если при выезде остается часть суммы в рублях, осуществлять обратную конвертацию рублей в евро", - отметил сенатор в своем Телеграм-канале.

Ранее некоторые издания написали, что на границе с Финляндией у россиян начали изымать наличные купюры евро, заявляя, что вывозить евро в Россию не разрешено по причине санкций.

Также ранее Джабаров заявил, что Россия окажет непрямую помощь Сербии при обострении конфликта с Косово. Политик отметил, что Москва не будет вступать в данный конфликт.