Суд заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева за распространение фейков о ВС России

Илья Пономарев Фото: Евгения ГУСЕВА

Коптевский суд Москвы заочно арестовал экс-депутата Госдумы Илью Пономарева по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании ВС Российской Федерации, об этом журналистам рассказали в пресс-службе суда.

Ранее следствие ходатайствовало об избрании Пономареву меры пресечения в виде заочного ареста.

Пономарев являлся депутатом Государственной думы пятого и шестого созывов от фракции "Справедливая Россия". Он был единственным представителем российского парламента, который проголосовал против вхождения Крыма в состав России в 2014-м году.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 августа 2022 года можно прочитать здесь.