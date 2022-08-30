Организаторы элитного автопробега в Москве заявили, что не считают себя мажорами

Братья Хитровы провели первую ночь в спецприемнике Фото: Андрей АБРАМОВ

Совсем недавно братья Хитровы затевали грандиозный проект – устроить элитный автопробег. Продали места для участия и ждали владельцев дорогих спорткаров в у «Москва-Сити».

Но так как мероприятие оказалось несогласованно, полиция часть машин отправила на штраф-стоянку, а организаторов в райотдел. А затем суд постановил, что без наказания не обойтись. Так Алексей и Сергей Хитровы на 15 суток попали в спецприемник.

Кстати, отбывают наказание они в той же камере, что и политик Илья Яшин (признан иноагентом), Мария Алехина и многие другие известные сидельцы.

Близнецы впервые в жизни оказались в подобных условиях и пока не могут приспособиться к обстановке. Друзья передали им три одеяла и огромный пакет с книгами.

На бытовые условия они не жалуются, только на отсутствие компьютера. Алексей вынужденный цифровой детокс сравнивает с крахом и боится, что потеряет свой бизнес.

А еще его возмущает, что их с братом выставляют мажорами.

- Все нас выставляют мажорами, но это не так. Да, у меня есть дорогая машина, но я с 14 лет работаю. Я рисковал. Пять раз все терял, был банкротом. Я по 20 часов в сутки за компьютером, - делится он с сайтом mk.ru.

Для него важно сохранить свой имидж, так что молодой предприниматель особенно подчеркивает, что платит налоги, не пьет и не курит, а еще он добровольно сдал тесты на наркотики.

Говоря о своей идее с автопробегом, он с горечью отмечает, что хотел показать – не все молодые бизнесмены уехали из России. Так что свой арест они понять не могут, почему оказались в местах с «алкоголиками, хулиганами и тунеядцами».