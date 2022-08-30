«Газпром» допустил возможность выплаты помежуточных дивидендов 51,03 рубля за акцию

Газпром рассказал о возможной выплате промежуточных дивидендов. Фото: REUTERS

«Газпром» проведет внеочередное собрание акционеров по вопросу выплаты дивидендов 30 сентября 2022 года, совет директоров рекомендовал выплатить за первое полугодие дивиденды в размере 51,03 рубля на акцию. Об этом во вторник 30 августа сообщает пресс-служба холдинга.

Сообщается, что в общей сложности на выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2022 года «Газпром» может направить 1,208 трлн рублей, это соответствует 50 процентов от скорректированной чистой прибыли за этот период.

Ранее акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно.

После этого решения акции компании «Газпрома» перешли к резкому падению, потеряв свыше 30%.

Также сообщалось, что «Газпром» ожидает получить рекордный финансовый результат по итогам 2021 года.