Марат Хуснуллин отметил значимость строительства новой станции метро в Самаре

В Самаре началось строительство одиннадцатой станции метро. Объект получил название «Театральная». Станцию возводят в границах улиц Галактионовская и Красноармейская, неподалеку от оперного театра. Проект является долгожданным и важным для столицы 63-го региона. Его значимость отметил Вице-премьер России Марат Хуснуллин.

– В 2025 году новая станция должна связать активно развивающиеся промышленные районы с центром города, – заявил Марат Хуснуллин.

«Театральная» снимет существующие технологические ограничения и позволит сократить интервал движения поездов с нынешних 15 до 5 минут. Одновременно с этим ожидается значительный рост пассажиропотока.

– Строительство новой станции метро позволит решить застарелые транспортные проблемы и положительно скажется на инвестиционной привлекательности Самары. Объект значительно улучшит экономическую ситуацию метрополитена. Мы ожидаем увеличение пассажиропотока более чем на 30%, – подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Строительство «Театральной» стало возможным благодаря инфраструктурному бюджетному кредиту. Его региону одобрила правительственная комиссия по региональному развитию, которую возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин. На заседании в прошлом году Дмитрий Азаров обосновал необходимость реализации проекта. В результате Самарская область получила 10,4 млрд. рублей.

– Как показала практика, механизм инфраструктурного бюджетного кредита очень востребован регионами, потому что позволяет реализовывать масштабные и популярные у жителей проекты, на которые у самих регионов может не хватать средств, – отметил Марат Хуснуллин.