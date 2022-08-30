Юрист напомнил, что учителя не могут отбирать телефоны у детей, но вправе не пустить на урок Фото: Михаил ФРОЛОВ

Помощник президента России Владимир Мединский предложил запретить использование гаджетов в стенах учебных заведений. Подобная практика точечно уже есть в некоторых учебных заведениях, а в классах учителя могут забирать у школьников гаджеты.

Юрист, судебный представитель Василий Воробьев отмечает, что досматривать детей и физически отбирать у них телефоны в школах — незаконно. Но при этом учителя вправе не допускать на занятия ребенка, если он отказался положить устройство в специальную коробку и стал пользоваться им на уроке.

Ситуация с гаджетами один в один как со сменной обувью: никто не имеет право заставлять ребенка переобуваться, но если он не переобулся, то могут не пустить в школу.

- Физически отбирать телефон – это злоупотребление полномочиями. Но учитель вправе требовать убрать телефон, если эту норму примут. Насколько мне известно во многих школах уже практикуется собирать устройства в специальную коробку, - рассказал юрист NEWS.ru.

Учитель не может не только отобрать устройство, но и проверять карманы ученика.

Досматривать личные вещи могут только полицейские и в присутствии понятых.

Тем временем, Владимир Мединский отметил, что гаджеты в школе очень привлекают детей и в итоге урок становится неприятным отрывом от игры.