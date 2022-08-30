Терапевт предупредила о скачках давления и расстройствах ЖКТ из-за резкого похолодания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики прогнозируют резкое похолодание в центральной части России. Уже 1 сентября летняя жара сменится осенней свежестью. А ночь с 30 на 31 августа обещает быть дождливой.

Терапевт-гастроэнтеролог Елена Тюльпина предупредила, что резкие скачки температур могут негативно отразиться на здоровье. В первую очередь проблемы могут возникнуть у людей с хроническими заболеваниями.

Если переход с лета на осень переходит плавно, то мы успеваем настроиться и включить все адаптационные механизмы организма. Тогда никаких проблем не возникает, и смена времен года проходит незаметно.

Когда смена резкая, то в первую очередь страдает сердечно-сосудистая система. Это люди с гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, аритмией, последствиями инсультов и инфарктов.

Не менее подвержены негативному воздействию люди с заболеваниями органов дыхания, опорно-двигательной системы, патологиями ЖКТ. У последних может развиться диспепсия, спазмы в животе, тошнота, изменение аппетита.

- В период похолодания воздух более насыщается кислородом и большинство отмечает ухудшение состояния. Но есть и те, кто наоборот ощущает подъем сил и увеличение работоспособности. Это тоже обусловлено концентрацией кислорода, - говорит врач Пятому каналу.

Но последних меньше, куда больше людей страдает. Причина в том, что при похолодании происходит спазм сосудов, повышается артериальное давление, в среднем повышение на 10-15 мм.рт.ст.

Синоптики прогнозируют, что резкое полоходание начнется в центральной России 2 сентября. Столбик термометра опустится до показателя в 16–18 градусов, передает телеканал "360".

Уже во вторник вечером, 30 августа, в Москву придут грозы и сильный ветер.

- Понижение температуры растянется на завтра и на послезавтра. Возможны порывы ветра до 12–17 м/с, - сказала "Известиям" ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.