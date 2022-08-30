Финляндия списала все поезда Allegro, ходившие из Хельсинки в Санкт-Петербург

Финляндия списала все поезда "Аллегро", которые ранее ходили в Россию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Все поезда Allegro, которые курсировали между Хельсинки и Санкт-Петербургом, были списаны финской транспортной компанией VR. Это следует из отчетности компании за первое полугодие, соответствующий документ опубликован на сайте VR.

Сообщается, что списаны как сами поезда, так и запасные части к ним.

«Группа списала весь подвижной состав Allegro, связанный с восточным направлением, а также запасные части на общую сумму 45,4 млн евро», - сказано в отчете.

Как ранее писал сайт KP.RU, компания объявляла, что не собирается возобновлять сообщение между Россией и Финляндией после снятия связанных с коронавирусной инфекцией ограничений.

Напомним, прямой маршрут Хельсинки-Санкт-Петербург появился еще в 2010 году. На некоторое время сообщение прерывалось из за ковида. В марте 2022 года финские власти заявили о нецелесообразности маршрута.