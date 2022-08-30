Экономисты посоветовали, как набрать крупную сумму на желанную покупку Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Опрос ВЦИОМ показал, что у 60% россиян после оплаты необходимых расходов остаются свободные деньги. Многие предпочитают откладывать излишки – такой вариант выбирает 44% респондентов.

Чаще всего деньги предпочитают хранить наличными в рублях, на втором месте по популярности – банковские депозиты. Менее популярны инвестиции в ценные бумаги, негосударственные пенсионные фонды.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев отмечает, что стратегия зависит от поведения человека и его склонности к риску.

- Практика показывает, что 10% практически любого дохода можно оставлять в запасе без ущерба для текущих расходов, — говорит экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Вложенные в акции на депозиты деньги работают на развитие экономики. В настоящий момент в этих инструментах находится примерно 25 трлн рублей, что сравнимо с федеральным бюджетом страны.

Финансовый консультант, эксперт по личным и семейным финансам из Красногорска Юлия Виноградова рекомендует определить и посчитать общую сумму расходов, без которых семья не может обойтись. После этого станет понятно, какую сумму можно направлять на сбережения.

Если вы копите на крупную покупку за один год, то стоит разделить сумму на равные депозиты.

Если речь идет о большем сроке на три-пять лет, то подойдут рискованные инструменты, такие как акции. Еще один хороший способ - это драгоценные металлы.

А вот вложиться в жилье не самая лучшая стратегия. Несмотря на то, что цены на вторичку падают, стоит подождать, сообщает РИАМО.

Кстати, накопить денег на старость мечтают 20% россиян. Это в два раза больше, чем несколько лет назад, сообщает "Москва 24".