Японская Mitsui сохранит долю в нефтегазовом проекте "Сахалин-2" Фото: REUTERS

Японская компания Mitsui уведомила Россию о своем согласии сохранить участие в нефтегазовом проекте "Сахалин-2". Теперь правительство страны разрешило передать ей долю в 12,5 % в новом операторе проекта. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ранее генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявлял, что японские корпорации Mitsubishi и Mitsui планируют сохранить свои доли в нефтегазовом проекте "Сахалин-2".

Напомним, Хирокадзу Мацуно заявлял, что проект "Сахалин-2" является крайне важным для Токио с точки зрения обеспечения стабильных поставок энергоресурсов. Мацуно также отметил, что вопрос о сохранении японского участия в проекте будет решаться в сотрудничестве правительства и бизнеса.

Президент РФ Владимир Путин 30 июня подписал указ, согласно которому оператор проекта "Сахалин-2" Sakhalin Energy будет сменен на новое, российское юрлицо. Кроме того, согласно документу, все имущество будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору.