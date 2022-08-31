Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков: «Да какой мы сырьевой придаток? Мы сырьевая супердержава»

Глава Минвостокразвития объяснил, почему Россия не сырьевой придаток, а сырьевая супердержава. Фото: пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Россия не является сырьевым придатком, как это пытается представить Запад. Напротив, ее можно назвать сырьевой супердержавой. В чем отличие этих понятий, рассказал в интервью KP.RU глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«Сырьевым придатком были колониальные страны. Африка попала в эту зависимость, в какое-то время арабские страны, которые пустили иностранцев. Люди сидели и смотрели, как у них бурят, качают и куда-то на танкерах увозят их богатства. Но у нас не так», - сказал Чекунков, отметив, что Россия сама нашла свои природные ресурсы, научилась добывать их и поставлять на внешние рынки.

«Да какой мы сырьевой придаток? Мы сырьевая супердержава. И за счет этого сейчас зарабатываем миллиард долларов в день», - резюмировал министр, подчеркнув, что полученную от продажи сырья прибыль необходимо инвестировать в образование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков: «На нашей работе есть риск сесть в такой шпагат, что связки лопнут»

В начале сентября в столице Приморья пройдет традиционной Восточный экономический форум. В этом году он будет особенным. Необратимый поворот на Восток происходит не только в геополитике, но и в экономике. Как будут развивать дальний форпост нашей страны? И станет ли он локомотивом развития? Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики (подробности)