Украина планирует включить центр Одессы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина намерена попросить ЮНЕСКО включить исторический центр Одессы в перечень объектов всемирного культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе международной организации со ссылкой на результаты встречи главы ЮНЕСКО Одре Азуле с министром культуры Украины Александром Ткаченко.

Теперь ЮНЕСКО привлекла ряд экспертов для последующего рассмотрения кандидатуры Одессы на заседании Комитета всемирного наследия. Кроме того, международная организация панирует оказать поддержку Одессе в переводе в цифровой формат не менее одной тысячи произведений искусства.

1 июля 2022 года в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО внесли культуру приготовления украинского борща. Там отметили, что культура приготовления этого блюда "нуждается в срочной охране". После этого Катя Седжвик в статье для The American Conservative сообщила, что Украина не может говорить об исключительном праве на борщ, поскольку найти автора, решившего добавить свеклу "в кислый суп", никак не удалось.