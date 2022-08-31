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В мире30 августа 2022 21:10

Украина планирует включить центр Одессы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Международная организация панирует оказать поддержку Одессе в переводе в цифровой формат не менее одной тысячи произведений искусства
София ГОНЧАРОВА
Украина планирует включить центр Одессы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Украина планирует включить центр Одессы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина намерена попросить ЮНЕСКО включить исторический центр Одессы в перечень объектов всемирного культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе международной организации со ссылкой на результаты встречи главы ЮНЕСКО Одре Азуле с министром культуры Украины Александром Ткаченко.

Теперь ЮНЕСКО привлекла ряд экспертов для последующего рассмотрения кандидатуры Одессы на заседании Комитета всемирного наследия. Кроме того, международная организация панирует оказать поддержку Одессе в переводе в цифровой формат не менее одной тысячи произведений искусства.

1 июля 2022 года в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО внесли культуру приготовления украинского борща. Там отметили, что культура приготовления этого блюда "нуждается в срочной охране". После этого Катя Седжвик в статье для The American Conservative сообщила, что Украина не может говорить об исключительном праве на борщ, поскольку найти автора, решившего добавить свеклу "в кислый суп", никак не удалось.