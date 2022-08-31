В США допустили введение новых санкций против России в случае проведения референдумов на Украине Фото: REUTERS

США в случае проведения референдумов о вхождении находящихся под российским контролем районов Украины в состав Российской Федерации могут ввести новые санкции против Москвы. Об этом заявил первый замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

- У нас есть целый ряд мер, которые мы можем принимать против России, будь то экономические санкции или другие меры, - предупредил он.

Также Пател добавил, что "экономические издержки наносят удар по России и этот удар является сильным".

В апреле сайт KP.RU писал, что Соединенные Штаты ввели новый пакет санкций в отношении России. Под ограничения на этот раз попал Транскапиталбанк, предприниматель Константин Малофеев, около 30 физлиц, связанных с банком "Открытие", а также еще 40 компаний. В частности, новые санкции затронули первого зампреда ЦБ России Ксению Юдаеву, председателя правления банка "Открытие" Михаила Задорнова.

А в июле 2022 года американская сторона сообщала, что может ввести новые санкции в отношении России, которые коснутся финансового сектора.