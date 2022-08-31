США выразили беспокойство участием Индии в учениях "Восток" Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что участие любой страны в совместных учениях с Россией, пока Москва проводит спецоперацию на Украине, беспокоит США.

Также она добавила, что Вашингтон признает, что решение присоединиться к тем или иным военным маневрам является суверенным делом отдельных государств.

- Однако, разумеется, любая страна-участница будет сама принимать решения (об участии в учениях), - добавила Жан-Пьер.

Напомним, с 1 по 7 сентября на нескольких полигонах пройдут стратегические командно-штабного учения (СКШУ) "Восток-2022". Учения пройдут на семи полигонах ВВО, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

Ранее в Минобороны КНР сообщали, что народно-освободительная армия Китая (НОАК) примет участие в военных учениях "Восток-2022" на российской территории.