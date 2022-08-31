Михаил Горбачев перед смертью похудел на 40 килограмм. Фото: Валерий Христофоров/ТАСС

Перед смертью Михаил Горбачев сильно похудел, политик сбросил несколько десятков килограмм. Последние два года он постоянно находился в ЦКБ.

Горбачев в беседах со спецкором KP.RU Александром Гамовым жаловался на здоровье и рассказывал про отсутствие аппетита.

- Ещё он говорил, что перенёс четыре сложных операции, что похудел на 30 килограммов. (В другой раз он сказал, что сбросил 40 килограммов.) Но присутствие духа никогда не терял, - пишет Гамов в своей статье.

Напомним, Михаил Горбачев скончался поздним вечером 30 августа 2022 года. Ему был 91 года. Политик умер в Центральной клинической больнице. Причиной смерти Михаила Горбачева стала продолжительная болезнь.

Первого президента СССР Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой.

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