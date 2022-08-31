1300 школ откроются на освобожденных территориях, в ДНР и ЛНР

Сергей Кравцов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министр просвещения Сергей Кравцов в беседе с KP.RU рассказал, что на освобожденных территориях, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках, откроются более тысячи школ.

По словам руководителя ведомства, к каждому образовательному учреждению подходили по особенному.

- Мы проверяли их готовность, насколько занятия в школах будут безопасны. Кроме того, планируется в эти школы поставлять оборудование для специализированных классов, в том числе компьютерных, создавать условия для занятий спортом, расширять возможности дополнительного образования, - рассказал Кравцов, уточнив, что почти 325 тысяч учеников приступают к занятиям на освобожденных территориях, в ДНР и ЛНР. Для ребят откроется свыше 1300 школ.

Также он добавил, что российская сторона часто слышит слова благодарности от жителей ДНР и ЛНР, освобожденных территорий за поставку учебников и книг.

Глава Минпросвещения рассказал и о том, что до конца 2022 года профессиональную подготовку пройдут 14 тысяч педагогов. Прежде всего это учителя начальных классов, истории и русского языка.

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