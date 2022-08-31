Автоколонна МАГАТЭ направилась из Киева в сторону Запорожской АЭС

Миссия МАГАТЭ выехала из Киева Фото: REUTERS

Автоколонна миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выдвинулась из Киева в направлении Энергодара, где располагается Запорожская атомная электростанция (АЭС). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова очевидца.

Члены миссии отправились в путь утром в среду, 31 августа 2022 года. О предполагаемом времени прибытия на Запорожскую АЭС в материале ничего не говорится.

Как ранее писал сайт KP.RU, в состав делегации МАГАТЭ вошли 14 экспертов, включая генерального директора международной организации Рафаэля Гросси. Большинство входящих в миссию экспертов представляют нейтральные страны, в их числе нет представителей Великобритании и Соединенных Штатов.

Напомним, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что миссия МАГАТЭ состоит из сотрудников секретариата агентства, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Кроме того, их сопровождает команда сотрудников ООН, которые курируют вопросы логистики и безопасности.