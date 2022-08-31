Минстрой РФ предложил списывать долги по ЖКУ по уважительным причинам

Россиянам предлагают списывать долги при наличии уважительных причин Фото: Олег УКЛАДОВ

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России разработало законопроект, предусматривающий предоставление льгот и списание долгов по оплате ЖКУ при наличии уважительных причин. Об этом сообщает газета "Известия".

В частности, подобные меры поддержки предусматриваются при стационарном лечении, невыплате зарплаты и смерти близких родственников.

Согласно проекту, предлагается отменить практику лишения льгот при задержке оплаты жилищно-коммунальных услуг, если на то имеются уважительные причины.

По мнению авторов законопроекта, данные меры повысят адресность предоставления субсидий и позволят более гибко поддерживать население в "условиях дестабилизации экономики".

Планируется, что предложение после доработки направят на рассмотрение правительства России.

Как ранее писал сайт KP.RU, программа субсидирования региональных авиаперелетов в России будет расширена до 448 маршрутов на 49 направлений. В 2022 году на программу субсидирования региональных авиаперелетов из федерального бюджета было выделено 9,1 млрд рублей, а за первый квартал этого года льготным перелетом воспользовались свыше 715 тысяч россиян.

Напомним, в России предложили увеличить пособие по уходу за ребенком до размера зарплаты родителя. Инициатива предусматривает пересмотр системы выплат. В частности, до трехлетнего возраста малыша предлагается платить родителю, находящемуся в декретном отпуске, 100-процентную выплату от его дохода.