Глава МАГАТЭ сообщил о планах создать постоянную миссию на Запорожской АЭС

МАГАТЭ планирует оставить нескольких специалистов на Запорожской АЭС на постоянной основе Фото: REUTERS

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) рассчитывает создать постоянную миссию на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщил генеральный директор международной организации Рафаэль Гросси в среду, 31 августа 2022 года. Его слова приводит агентство Reuters.

"Это одна из важнейших вещей, которые я хочу сделать, и я это сделаю", - подчеркнул Гросси.

Как ранее писал сайт KP.RU, автоколонна МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси направилась из Киева в сторону Энергодара, где и находится Запорожская АЭС. В состав делегации входят 14 специалистов в области атомной энергетики.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия исходит из того, инспекция МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоится вне зависимости от деструктивного влияния Украины. Дипломат также призвала не реагировать на лживые информационные вбросы западных стран о том, что Россию якобы уговорили на допуск инспекции агентства на ЗАЭС.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины вновь обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции. Об этом во вторник, 30 августа, проинформировала военно-гражданская администрация Энергодара, где заявили, что у здания хранилища отработанного топлива было зафиксировано два взрыва снарядов.