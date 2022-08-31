Американские ученые не зафиксировали повышения уровня радиации на Запорожской АЭС

Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в настоящее время находится в норме Фото: REUTERS

Американские ученые, которые отслеживают показатели радиации с датчиков на Запорожской АЭС в Энергодаре, пока не зафиксировали "повышенного или аномального уровня радиации". Информацию об этом распространила газета Politico со ссылкой на неназванного представителя Министерства обороны США высокого ранга (ранее подобные данные озвучивало и Минобороны РФ).

По словам чиновника американского военного ведомства, ВСУ "хорошо известно", какие последствия будет иметь удар по Запорожской АЭС, и поэтому они якобы "стараются изо всех сил этого не допустить".

В связи с этим США считают "наименее рискованным планом действий" в ближайшем будущем "контролируемое отключение" реакторов на станции, пояснил представитель Пентагона.

Ранее российские власти заявили о том, что украинские боевики непрерывно обстреливают территорию Запорожской АЭС и город Энергодар, в котором расположена атомная станция. По данным Минобороны РФ, происходящее может привести к масштабной аварии, последствия которой могут быть сравнимы с последствиями катастроф на АЭС в Чернобыле и Фукусиме.

В связи с этим в российском министерстве иностранных дел официально призвали западные страны повлиять на Киев и сделать все для недопущения продолжения обстрелов Запорожской АЭС. В противном случае последствия для всей Европы могут оказаться крайне печальными, уточняют во внешнеполитическом ведомстве.