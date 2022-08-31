Цена газа в Европе превысила 2900 долларов после приостановки "Северного потока"

Стоимость газа в Европе повысилась на 5,5% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цена газа в Европе ходе торгов в среду, 31 августа, превысила 2900 долларов за одну тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Отмечается, что общий рост стоимости газа с начала дня составил 5,5%. Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2906 долларов за 1 тысячу кубометров, или 280 евро за МВт·ч.

Это произошло на фоне сообщений о том, что единственная турбина "Северного потока" остановлена для проведения планово-предупредительных работ на газоперекачивающем агрегате, которые, предположительно, продлятся три дня.

Напомним, в Европе новый рекорд установила стоимость фьючерсных контрактов на поставку электроэнергии на 2023 год. Отмечалось, что только за последние два месяца цены на поставку в ряде стран увеличились вдвое.

Высокий спрос на электроэнергию в Европе, который можно наблюдать на сегодняшний день, объясняется погодными условиями, поскольку жара и засуха вынуждают использовать кондиционеры, потребляющие большое количество энергии.