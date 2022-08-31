Рост цен в магазинах Великобритании стал максимальным за 17 лет

Британские СМИ сообщают о резком росте цен на все основные товары в большинстве магазинов страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Повышение цен в магазинах Великобритании ускорилось в августе до 5,1% в годовом исчислении. Это рекордное значение с 2005 года, передает британский телеканал Sky News.

Канал ссылается на данные Британского консорциума предприятий розничной торговли (British Retail Consortium, BRC) и исследовательской компании NielsenIQ.

В августе цены в британских магазинах увеличились на 5,1% (на 4,4% в июле), что является максимумом с начала ведения статистики BRC в 2005 году, сообщает телеканал.

Неконсервированные продукты в Великобритании стали дороже на 10,5%, чем год назад.

Ранее стало известно о том, что Великобритания на фоне введения антироссийских санкций наблюдается серьезный "кризис уровня жизни". Власти страны уже признали наличие серьезных проблем в британское экономике, но просят граждан "потерпеть и смириться с временными трудностями".

Кроме того, из-за отказа от российских энергоносителей многие британские политики уже публично предупреждают граждан о том, что вскоре их ждет крайне "тяжелая и суровая зима". В частности, мэр Лондона Садик Хан сообщил, что миллионы британцев предстоящей зимой могут остаться без еды и тепла.