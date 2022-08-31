Против актрисы Кристины Асмус возбудили дело о дискредитации армии РФ

Актриса Кристина Асмус стала фигурантом административного дела о дискредитации Вооруженных сил РФ Фото: из соцсетей

В отношении актрисы Кристины Асмус завели административное дело о дискредитации российской армии. Об этом сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.

В отношении Асмус возбудили дело об административном правонарушении по статье 20.3.3, ч. 1 КоАП — дискредитация вооруженных сил РФ. В карточке дела Асмус не уточняется, какое высказывание стало причиной для составления протокола в отношении актрисы.

Возможная сумма штрафа для артистки составляет от 30 до 50 тысяч рублей. Дело поступило в Тверской райсуд столицы.

Ранее в Екатеринбурге за дискредитации армии РФ был оштрафован лидер местной рок-группы "Курара" Олег Ягодин, также являющийся артистом уральского "Коляда-театра". Поводом стали высказывания музыканта о ходе специальной военной операции РФ на Украине в ходе одного из фестивалей. Ягодина в итоге обязали выплатить в доход государства 30 тысяч рублей.