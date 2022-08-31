Захарова заявила, что Россия никогда не ставила целью раскол Европы

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия никогда не ставила своей задачей расколоть Европу. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik в среду, 31 августа 2022 года.

"Мы не нацелены на раскол. Это никогда не было нашей задачей, - подчеркнула Захарова. - Если на что-то мы нацелены, то на возвращение здравого смысла в международные отношения".

Дипломат также сравнила политических лидеров Евросоюза с персонажами картины "Слепцы" нидерландского художника Питера Брейгеля, которые без лишних вопросов и возращений идут прямиком к обрыву.

Как ранее писал сайт KP.RU, немецкие журналисты пришли к выводу, что президент Украины Владимир Зеленский своим призывом прекратить выдачу шенгенских виз россиянам внес раскол в Евросоюз.

По их оценке, многие страны Восточной Европы откликнулись на предложение и начали блокировать въезд граждан России на свою территорию, в то время как экономически развитые государства западной части ЕС стараются блокировать эту инициативу.