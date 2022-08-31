Эстонские нефтяные компании попросили освободить их от санкций против России

Урмас Рейнсалу Фото: REUTERS

Почти три десятка эстонских компаний, большинство из которых работает в сфере переработки нефтепродуктов, обратились к властям государства с просьбой временно освободить их от необходимости соблюдать антироссийские санкции. Об этом сообщает газета Postimees со ссылкой на главу министерства иностранных дел Эстонии Урмаса Ренсалу.

По его словам, предприятия ходатайствуют, чтобы даже после введения ограничительных мер им разрешили продолжить импорт российских нефтепродуктов в "переходный период".

Ренсалу уточнил, что речь идет о 28 компаниях, в том числе госкорпорации Operail AS, которая специализируется на грузоперевозках, аренде, строительстве и ремонте подвижного состава.

Как ранее писал сайт KP.RU, Урмас Ренсалу сообщил, что Таллин предложит Европейскому союзу проект восьмого пакета санкций против России, который будет включать в себя эмбарго на все российские энергоносители.

Напомним, сенатор Алексей Пушков заявил, что Европа столкнется с тяжёлыми последствиями в случае введения запрета на импорт нефти из России. Парламентарий предупредил, что от эмбарго страны ЕС пострадают сильнее, чем российская сторона.