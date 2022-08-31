«Эвалар» стал официальным партнером ПФК ЦСКА

Компания стала официальным партнером клуба по применению витаминов, спортивных продуктов и сфокусируется на взаимодействии с медицинским штабом ПФК ЦСКА.

В компании рассчитывают, что сотрудничество с одним из ведущих футбольных клубов страны позволит не только открыть бренд «Эвалар» для новых аудиторий, но и при участии медицинского штаба ПФК ЦСКА транслировать идеи важности здорового образа жизни, а так же рассказать широкой аудитории о возможностях сбалансированной витаминной поддержки при занятиях спортом, как профессиональным, так и любительским. В связи с этим председатель совета директоров ЗАО «Эвалар» Наталия Прокопьева подчеркнула: «Эвалар» лидер в производстве широкого спектра витаминов, специализированных биологически активных добавок и фитопрепаратов, которые используются в том числе в программах подготовки и восстановления спортсменов. Продукция компании поставляется ФМБА России для сборных страны, прошла необходимые исследования на безопасность. Проект с ПФК ЦСКА – это важный шаг в поддержке национального спорта и возможность взаимодействовать с новой аудиторией. Объединив многолетнюю экспертизу «Эвалар» и специальные знания, накопленные медицинским штабом ПФК ЦСКА, мы планируем сформировать программы по поддержке здоровья, которые позволят добиваться результатов как в профессиональном спорте, а также получать удовольствие от активного образа жизни. Это огромный объем полезных знаний в области спортивной нутрицевтики, витаминной и функциональной поддержке здоровья для самых широких аудиторий».

Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев отметил значимость использования нутрицевтиков для поддержания спортивной формы игроков: «Мы очень рады начать сотрудничество с ведущим брендом в своей отрасли. Уверен, что партнерство принесет пользу обеим сторонам. Медицинский штаб ПФК ЦСКА планирует использовать продукцию «Эвалар» как в основной команде, так и в нашей академии. Надеемся, что высокое качество продукции, которое соответствует статусу спорта высоких достижений, позволит футболистам стать еще более сильными, крепкими и выносливыми».

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