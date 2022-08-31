Синоптик Тишковец сообщил, что 1 сентября 2022 выпадет снег в европейской части России

В нескольких регионах России 1 сентября выпадет снег Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Европейской части России 1 сентября 2022 года выпадет снег. Соответствующий прогноз в эфире радио Sputnik озвучил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"1 сентября на европейской территории России, правда, это больше относится к Русскому Северу, в ночные и утренние часы к проливным дождям может подмешиваться мокрый снег", - уточнил Тишковец.

По его словам, подобной погоды следует ожидать на стыке Ленинградской, Архангельской и Вологодской областей.

Метеоролог добавил, что похолодания в начале осени следует ожидать и в центральной части России. Причем, температура понизится до климатических норм октября. Так, в четверг ожидается 5-10 градусов выше нуля, в пятницу уже +2…+7, а в субботу - +1…+6.

Как ранее писал сайт KP.RU, Евгений Тишковец спрогнозировал, что россиян ожидает октябрьская погода на ближайшие 10 дней, однако, вопреки обещаниям из интернета, бабьего лета пока не планируется.

Напомним, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни резко похолодает до уровня поздней осени, и потепление, которое называют бабьим летом, в Москву пока что не придет.