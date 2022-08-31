Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика31 августа 2022 8:40

SurreyLive: британский наемник Гриффитс вернулся из Украины с тяжелым ранением

Голень британца "разорвало на куски" при минометном обстреле
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Британский наемник вернулся из Украины раненым, но награжденным

Британский наемник вернулся из Украины раненым, но награжденным

Фото: REUTERS

Британский наемник Джош Гриффитс, участвовавший в боевых действиях на Украине на стороне киевского режима, вернулся на родину с тяжелым ранением. Об этом сообщает портал SurreyLive.

По словам британца, его голень "разорвало на куски" при минометном обстреле. С множественными осколочными ранениями его доставили в украинский госпиталь, где ему вручили награду.

Теперь наемнику необходимо несколько операций, чтобы иметь хотя бы гипотетическую возможность двигать поврежденной конечностью. В частности, диагностированы серьезные повреждения нервов и сухожилий.

Гриффитс также рассказал, что отправился на Украину на собственные средства. Для этого он продал автомобиль. С ним поехали еще несколько британцев.

Один из них рекомендовал ему отказаться от этой затеи из-за "шокирующего" набора в украинскую армию. По его словам, в рядах войск много украинцев, военный опыт которых ограничивается компьютерной игрой Call of Duty.

Гриффитс уже после возвращения в Британию узнал, что один из его товарищей погиб во время участия в боевых действиях на стороне Украины. Однако некоторые из его "команды" все еще остаются в стране, добавил наемник.