Британский наемник вернулся из Украины раненым, но награжденным Фото: REUTERS

Британский наемник Джош Гриффитс, участвовавший в боевых действиях на Украине на стороне киевского режима, вернулся на родину с тяжелым ранением. Об этом сообщает портал SurreyLive.

По словам британца, его голень "разорвало на куски" при минометном обстреле. С множественными осколочными ранениями его доставили в украинский госпиталь, где ему вручили награду.

Теперь наемнику необходимо несколько операций, чтобы иметь хотя бы гипотетическую возможность двигать поврежденной конечностью. В частности, диагностированы серьезные повреждения нервов и сухожилий.

Гриффитс также рассказал, что отправился на Украину на собственные средства. Для этого он продал автомобиль. С ним поехали еще несколько британцев.

Один из них рекомендовал ему отказаться от этой затеи из-за "шокирующего" набора в украинскую армию. По его словам, в рядах войск много украинцев, военный опыт которых ограничивается компьютерной игрой Call of Duty.

Гриффитс уже после возвращения в Британию узнал, что один из его товарищей погиб во время участия в боевых действиях на стороне Украины. Однако некоторые из его "команды" все еще остаются в стране, добавил наемник.