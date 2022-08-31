Песков сообщил, что его дочь обманули телефонные мошенники

Дмитрий Песков заявил, что телефонные мошенники обманули его дочь Елизавету Фото: REUTERS

Дмитрий Песков сообщил, что его дочь в 2021 году попалась на уловки телефонных мошенников и перевела им средства со своей банковскими картами, но деньги ей в итоге вернули. Об этом пресс-секретарь президента России рассказал в ходе марафона Российского общества "Знание".

"Эти люди умеют убеждать, это тоже талант. У меня дочка попалась в прошлом году. Уж сколько я ей говорил, она говорит, это был как гипноз, она даже ничего не поняла, как она стала называть свои ПИНы и так далее. И у нее с двух карточек сняли деньги", - пояснил Песков, уточнив, что ему неизвестно, удалось ли силовикам поймать обманувших его дочь злоумышленников.

При этом, как пояснил Песков, служба безопасности банка, карты которого были у его дочери, моментально отреагировала на инцидент. В итоге похищенные денежные средства дочери пресс-секретаря президента РФ оперативно были возвращены (о какой именно сумме идет речь, Песков уточнять не стал).