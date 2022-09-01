С 1 сентября 2022 меняется плата за общие коммунальные расходы в домах Фото: Тимур ХАНОВ.

С 1 сентября 2022 года в силу входят несколько новых законов, в том числе изменяется плата за общие коммунальные расходы в домах.

К общедомовым расходам относятся такие, как электроэнергия, которая тратится на освещение этажей и работу лифтов, а также холодная и горячая вода для мытья подъездов. Согласно новым правилам, подобные услуги будут корректировать по итогам каждого года, сверяя суммы, которые были уплачены по нормативам, с данными общедомовых счетчиков. В платежках, полученных жителями многоквартирных домов, размер оплаты каждого вида коммунальных расходов будет прописан отдельной строкой.

Такие изменения затронут и выбора новой управляющей компании. Теперь решение о смене управляющей компании сможет принять только общий собрание собственников квартир. Кроме того, для этого потребуется по меньшей мере 50% плюс один голос.