Песков прокомментировал приостановку "Северного потока"

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приостановка поставки газа в Европу по газопроводу "Северный поток" обусловлена техническими причинами, которые связаны, в первую очередь, с антироссийскими санкциями. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 31 августа 2022 года.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что для турбин предусмотрены регламентные работы. Так как запущена только одна турбина, то на время ее обслуживания поставки газа прекращаются.

Запуск остальных турбин на данный момент невозможен, так как они нуждаются в ремонте и нет соответствующего юридического оформления.

"Дело в том, что сервисное обслуживание турбин выполняется по британскому праву, - аргументировал Дмитрий Песков. - Мы с вами знаем про санкции Британии в отношении нашей страны и без должных гарантий трудно выполнять. Европейцев до этой ситуации довели их же санкции".

Как ранее писал сайт KP.RU, с 31 августа "Газпром" полностью прекратил поставки газа в Европу по газопроводу "Северный поток". В компании уточнили, что приостановка связана с "планово-предупредительными работами на газоперекачивающем агрегате".