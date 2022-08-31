Центр Гамалеи испытает назальную вакцину от коронавируса на основе вирусоподобных частиц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство здравоохранения РФ выдал разрешение Центру им. Гамалеи на проведение I-II фаз клинических исследований вакцины против коронавируса на основе вирусоподобных частиц (VLP) в назальной форме. Об этом в среду, 31 августа, заявили в ведомстве.

В сообщение уточняется, что целью клинического исследования является «оценка переносимости, безопасности и иммуногенности вакцины» для проведения профилактики коронавирусной инфекции «на основе VLP при интраназальном введении».

«Лекарственная форма и дозировка лекарственного препарата: эмульсия для интраназального введения, 80 мкг (0,5 мл/доза); 120 мкг (0,5 мл/доза)», - сказано в реестре.

Отмечается, что исследования будут проводить на добровольцах в возрасте 18-55 лет. В самом исследовании участие примут 600 человек в шести учреждений Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, а также Новосибирской и Московской областей.

Напомним, 1 апреля Министерство здравоохранения РФ зарегистрировал первую назальную вакцину от коронавируса, разработанной центром имени Гамалеи. В исследовании принял участие и президент России Владимир Путин.