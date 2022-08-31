Михаил Дегтярев презентовал проект карты жителя Хабаровского края «Муравьев-Амурский»

Глава региона подчеркнул, что вопрос должен быть решен к 1 декабря. Фото: правительство Хабаровского края

С самого начала работы в регионе новое правительство Хабаровского края во главе с губернатором Михаилом Дегтяревым обозначило социальную сферу приоритетом работы в регионе. Так, за два года губернаторской работы социальные выплаты были не только сохранены в полном объеме, но и своевременно проиндексированы. Кроме того, принимая во внимание влияние пандемии, решением губернатора были введены новые меры социальной поддержки.

Теперь же правительство региона работает над еще большим повышением доступности мер поддержки за счет запуска проекта карты жителя Хабаровского края «Муравьев-Амурский». Реализация проекта в рамках флагманского направления единой стратегии развития территории «Край комфортного проживания» стала одним из обсуждаемых вопросов в ходе прошедшего накануне расширенного заседания правительства Хабаровского края.

Новая инициатива предполагает создание единой цифровой платформы, которая позволит взаимодействовать с различными социальными сервисами. В качестве инструмента, с помощью которого будет работать механизм, была выбрана пластиковая банковская карта национальной платежной системы «МИР». Теперь, помимо своего основного предназначения, она же будет являться носителем электронной подписи, выполнять функции СНИЛС, социальной и транспортных карт.

Дизайн карты выглядит очень стильно. Фото: правительство Хабаровского края

В ближайших планах министерства цифрового развития – создание для карты «Муравьев-Амурский» сайта и мобильного приложения с интеграцией с порталом «Госуслуги».

Губернатор оценил многофункциональность и практичность нововведения, но отметил важность расширения доступности нового проекта среди жителей региона.

- Надо быть дружелюбнее и предусмотреть возможность, чтобы участниками проекта могли стать как получатели новых банковских карт, так и те, кто готов подключить к сервису свои действующие карточки. Важно, чтобы регистрация на сайте и в мобильном приложении была доступна для всех наших граждан. У людей должен быть выбор. Мы стартуем 1 декабря. К этому сроку данный вопрос должен быть решен! – подчеркнул глава региона.

Что касается распространения среди населения, то, как заявил министр цифрового развития и связи Хабаровского края Алексей Гусев, при регистрации человек будет получать индивидуальный QR-код, что позволит пользоваться общедоступным сервисом людям без смартфонов, просто распечатав код.