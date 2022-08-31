Песков заявил, что позиция Турции по Крыму не мешает сотрудничеству там, где оно выгодно

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал позиции Турции по Крыму, отметив, что это не мешает взаимодействовать Москвы и Анкары там, где выгодно, указав на то, что Россия ценит усилия турецкой стороны по решению сложных ситуаций.

Официальный представитель Кремля напомнил, что Турция «с самого начала говорила о несогласии» с Россией в данном вопросе. «Но Крым - это часть Росси. Невозможно то, о чем говорит Эрдоган», - заявил пресс-секретарь российского лидера, комментируя сделанное накануне заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Крым должен вернуться в состав Украины.

«Это не мешает там, где нам выгодно, взаимодействовать с Турецкой республикой. Мы высоко ценим усилия Турецкой республики по расшивке сложных ситуаций, как это было с зерном. Там, где нам выгодно, мы общались, будем общаться», - добавил Песков, отметив, что Анкары и Москвы «очень хороший потенциал для углубления взаимодействия».