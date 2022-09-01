В России начала работать единая информационная система электронных путевок Фото: Олег УКЛАДОВ

В России с 1 сентября 2022 года начнет работать единая информационная система электронных путевок.

Согласно новым правилам, все данные о путевках, которые покупают российские туристы, будут внесены в особый цифровой реестр. Так называемая Единая информационная система электронных путевок начнет работать с четверга, 1 сентября, однако пока только в тестовом режиме.

Инициаторы законы заявили, что такая система сделает российский туристический рынок прозрачнее, а также защитит российских граждан от мошенников.

Кроме того, в стране появится единый реестр экскурсоводов, а также гидов и гидов-переводчиков. С осени же этого года начнут работать новые правила аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков, которые должны будут проходить квалификационный экзамен в форме тестирования и практического задания. Вопросы для тестов и практических заданий по предложению аттестационной комиссии будут утверждать региональные власти. Как ожидается, такие требования смогут повысить уровень туристических услуг в стране.