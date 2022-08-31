Песков предупредил, что иностранцы тоже могут столкнуться с неудобствами при въезде в Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что жители Европы также могут столкнуться с неудобствами во время поездок в Россию, если власти Европейского союза примут ограничения по выдаче виз российским гражданам.

«Какие-то страны говорят об ограничении процесса выдачи виз. То есть их будет выдаваться меньше, будет более затяжной период и так далее. Ну, будут создавать неудобства для людей. Ничего в этом хорошего нет», - заявил официальный представитель Кремля в среду, 31 августа.

Песков отметив, что европейские жители также будут сталкиваться с неудобствами при въезде в Росси, указав на то, что подобное решение станет еще одной спиралью «этого безрассудного русофобского отношения к нашей стране».

По его словам, Крем ль активно отслеживает ситуацию с введением ограничением на выдачу виз. «Подобная очередная порция недружественных действий в отношении наших граждан, конечно, если это произойдет, потребует наших контрреакции», - предупредил он.

Напомним, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Европейский союз прекратить выдавать въездные визы россиянам, назвав это «привилегией», а позже предложение о запрете выдачи шенгенских виз внесли на обсуждение антироссийских санкций. На данный момент некоторые страны прекратили выдачу туристических виз гражданам России, а Финляндия сообщила об уменьшении приема заявок.