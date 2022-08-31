Губернатор Василий Орлов: В амурском колледже транспорта и дорожного хозяйства открылись три мастерские, созданные по нацпроекту «Образование»

В этой мастерской студенты будут осваивать управление экскаватором. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В четырех колледжах Амурской области в этом году создали 12 современных мастерских. В них студенты будут осваивать востребованные в регионе специальности. Три из них накануне открыли в амурском колледже транспорта и дорожного хозяйства, сообщил губернатор Василий Орлов.

«Три современные мастерские, созданные в этом году по нацпроекту «Образование», открылись в амурском колледже транспорта и дорожного хозяйства. В них студенты будут отрабатывать навыки по трем направлениям: «Окраска автомобилей», «Обслуживание тяжелой техники» и «Управление экскаватором». Все четыре колледжа, в которых оборудовали мастерские, готовят востребованных специалистов. Обновление материально-технической базы позволяет выпускать конкурентоспособные кадры с опытом работы на современном высокотехнологичном оборудовании», - рассказал Василий Орлов.

В ближайшее время четыре индустриальных площадки начнут работать в Благовещенском политехническом колледже по направлениям «Подземные горные работы», «Охрана окружающей среды», «Обслуживание и ремонт релейной защиты и автоматики» и «Геопространственные технологии». В Амурском колледже строительства и ЖКХ откроют мастерские «Монтаж и эксплуатация газового оборудования», «Бетонные строительные работы» и «Технология информационного моделирования BIM». В Райчихинском индустриальном техникуме учащиеся будут осваивать две компетенции – «Кузовой ремонт» и «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты автоматики».

Новые мастерские в колледжах Приамурья создаются с 2019 года. За это время самая большая сумма - 43,7 млн была выделена на создание площадок для подготовки будущих аграриев.